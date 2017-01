Trackologists ist ein gemeinsames Projekt von the_empath und Heimstatt Yipotash. Das Debutalbum, No Surrender, No Retreat, ist aber weit mehr als eine simple Mischung auf dem Style beider Projekte.



Das Album steht irgendwie zwischen Melodie und Beat, zwischen sphärischem Elektro und rhythmusbetonter IDM. Wer mag, könnte versuchen herauszuhören, welche einzelnen Sounds und Strukturen nun von dem jeweiligen Projekt beigesteuert wurde, vielleicht funktioniert das ja sogar, aber es handelt sich hier ja schließlich um ein gemeinschaftliches Projekt und als solches sollte es auch wahrgenommen und gehört werden.

Dass mit diesem Projekt auch Musik mit einem gewissen Anspruch geschaffen wurde liegt bei Titeln wie Modified Newtonian Dynamics oder τ=2π zwar auf der Hand, aber ganz so kopflastig, wie die Titel vermuten lassen, ist es dann doch nicht und mit Songs wie Suicide with a plastic gun zeigt sich auf die Clubtauglichkeit der Trackologists und gerade dieser Song bietet eine schön-schmutzige Atmosphäre mit leicht dreckigen, industrial angehauchten Vocals – sehr schönes Ding. Beide Projekte, die sich auf diesem Album vereinen, verfügen über genügend Erfahrung und Routine um eine saubere, punktgenaue Produktion abzuliefern und darüber hinaus nicht ihre Experimentierfreudigkeit zu verlieren und sämtliche Sounds und Beats professionell und stimmungsvoll miteinander in Einklang zu bringen.Sphärisches trifft auf gebrochene Rhythmen, Anspruchsvolles trifft auf Leichtigkeit.

No Surrender, No Retreat ist ein gelungenes Debut und macht durchaus Lust auf Mehr. Eine gesunde Mischung aus den jeweiligen Projekten steht beiden sehr gut zu Gesicht. Man spricht sooft von elektronischer Musik mit Ecken und Kanten, was auch hier zutrifft, allerdings sind sie hier nicht ganz so sperrig wie bei manch anderen Releases dieses Genres.



Ein weiteres Mitglied der Hands-Familie, welches Grenzen innerhalb eines Genres überschreitet und damit aufzeigt, das es bei Musik ohnehin keine solchen gibt. Ohren auf und gespannt sein auf den nächsten Output der Trackologists.