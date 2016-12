David Christian bringt mit seinem Projekt Cervello Elettronico das zweite Album bei Hands raus und bereichert den dortigen Backkatalog um eine weitere Perle.



Logical Fears ist düsterer als der Vorgänger, aber mindestens genauso treibend und abwechslungsreich, denn David Christian bleibt nicht innerhalb der vielleicht erwarteten Pfade und produziert konsequenten Rhythm-Noise, sondern bedient sich hier und da bei anderen Genres und lässt sich gerne aus anderen Bereichen beeinflussen, was dem Ergebnis sehr gut steht. Der Hörer bekommt hier zwar eine geballte Ladung technoiden Rhythm-Industrial um die Ohren gefegt und das mit einer gnadenlosen Konsequenz - Cervello Elettronico treibt seinen Sound und seine Beats in nur eine Richtung: Nach Vorne – aber Ausflüge in etwas ruhige und experimentelle Gefilde werden durchaus unternommen und das bringt neben Abwechslung zum Beispiel auch melodiöse Passagen mit sich. Monotones Geballer ist zwar kein Fremdwort, aber auch nicht unbedingt die Quintessenz aus diesem Album, denn neben eben solch brachialen Momenten wird zwischendurch auch gerne mal das Tempo heraus- und der Noise-Faktor etwas zurückgenommen – düster, bedrohlich und treibend bleibt es trotzdem.

Elektronische Musik hat viele Facetten und das Genre Rhythm-Noise oder Rhythm-Industrial scheint doch eng abgesteckt zu sein. Schön, dass es Künstler wie Cervello Elettronico gibt, die zwar bei ihren Wurzeln bleiben, aber keine Scheuklappen tragen.



Logical Fears ist ein weiterer Beweis dafür, dass das Genre des Rhythm-Noise längst nicht so eingefahren ist, wie man es vielleicht glaubt und genauso ist es ein Beweis dafür, dass das Hands-Label mit einem seiner Outputs wieder einmal dafür sorgen, dass es auf diesem Gebiet spannend bleibt.