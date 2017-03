In den DAC Alben Charts diese Woche auf Position:

3

"Modern Industrial" - so umschreibt Vincent Uhlig, der Mann hinter dem Newcomer-Projekt „2nd Face“, die Musik seines Projektes. Und damit umschreibt er seine Musik sehr treffend. Unverkennbar sind die Einflüsse der kanadischen Szene-Größen wie Front Line Assembly und Skinny Puppy, dennoch wird mit "Nemesis" etwas eigenständiges geschaffen. Ein Werk, dem man großes Talent und vor allem das Herzblut anhört welches in ihm steckt. Und das ist in meinen Augen heutzutage in der "schwarzen Szene" sehr selten geworden. Zuletzt haben mich in diesem Genre Interlace im Jahre 2004 mit ihrem Album „Imago“ derart aufhorchen lassen.



Die Musik ist sehr düster, oft treibend und damit meist tanzbar. Ohne allerdings auf Kommerz zu schielen. Genretypisch sind die Tracks sehr anspruchsvoll, komplex und sehr durchdacht. Man hört, dass der Künstler auch Klangforscher ist und wundert sich ein ums andere Mal dass dies sein Debütalbum ist. Tolle Sounds, offenkundig analoges Equipment. Der Gesang ist ebenfalls sehr gelungen, ist nur dezent verzerrt bzw mit Effekten belegt und passt sich wunderbar in die Soundscapes ein.



Für mich mit das beste Dark-Electro-Album der Jahre. Ein Hoffnungsschimmer in einer künstlerisch stagnierenden Szene. Ich könnte mir vorstellen, dass das hier erst der Anfang von etwas großem ist!