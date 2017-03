Frei nach dem Motto besser spät als nie schieben wir heute am Abend noch eine Info zu Torul hinterher! Denn mit „Monday“ koppelten „Torul" Anfang des Monats bereits die zweite Single aus ihrem Album „Reset“ aus. Ein kraftvoller Ohrwurm der auch über die Szenengrenzen hinaus viele Freunde finden wird. Mit „Monday“ zeigen „Torul" das sie sowohl clubtauglich als auch einfühlsam und melancholisch sein können. Neben dem Titelsong „Monday“ in zwei komplett neuen Versionen (im Vergleich zum Album Song) enthält die Single die gelungene Depeche Mode Coverversion „Stripped“ sowie mit „Wave Riders Theme“ die offizielle „Hymne“ zu einem großen slowenischen Club-Event. „Monday“ ist wohl der einzige positive Song der Jemals über Montage geschrieben wurde… Ein absolutes Must Have für alle Electropop und Snythpop fans.