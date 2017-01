Nach 6 Jahren Abstinenz, Labelwechsel und Blitzeinschlägen in die Hauselektronik kündigen This Morn Omina nun ihr neues, langerwartetes Album "Kundalini Rising" an. Das Doppelalbum mit zwei sehr unterschiedlich klingenden Discs gehört sicherlich zum Vielschichtigsten, was die Band bisher gewagt hat. Es erscheint in gleich drei Versionen, mit einem fantastischen Artwork von Nico J: Eine normale Doppel-CD, ein 36-seitiges Artbook mit Bonus Disc und die auf 300 Exemplare limitierte und handnummerierte „Fire Spirit Edition“ als Artbook mit Buttons, Aufnäher und einem Autoaufkleber. Die Band freut sich auf ihre neue Schöpfung in Schlangengestalt. Mika Goedrijk: "Mit 6 Jahren Produktion war dieses Album eine gewaltige Herausforderung für uns. Nachdem wir endlich damit durch sind, können wir nun darauf zurückblicken und sagen… es ist für uns eine große Befriedigung, mit diesem Album einen ehrlichen und authentischen Ausdruck von uns selbst geschaffen zu haben. Let the Kundalini Rise."