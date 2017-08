Physik, Astronomie, Numerologie, Philosophie, frühgeschichtliche Mythologie und Literatur – Wissenschaften, die sich in der einen oder anderen Form schon seit jeher durch die Alben der Crüxshadows ziehen. Nachdem die amerikanischen Electro-Rocker kürzlich schon mit der euphorisch gefeierten Vorabsingle „Helios“ in Szenekreisen für wahre Tanzflächeneruptionen gesorgt haben, veröffentlichen Mastermind Rogue und seine loyale Truppe nun mit dem neuen Album „Astromythology“ ihr bisher durchdachtestes, experimentellstes und auch packendstes Werk, welches am 01.09.2017 erscheint. "Singularities (Calling Heaven)" ist die 2. Single von „Astromythology“ und kann auf Soundcloud im Track Pre-Listening vorab gehört werden!