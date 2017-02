Landstreicher Konzerte und Pluswelt Promotion haben ein Paket zusammengeschnürt, welches das Herz eines jeden Electro-Pop-Liebhabers höher schlagen lässt: Synth-Pop goes Berlin lautet die Headline und die Veranstaltung, zu der sich namhafte Künstler aus dem In- und Ausland im Kesselhaus zu Berlin versammeln. Die Running Order sieht wie folgt aus (die Headliner des jeweiligen Abend absolvieren ein Set von mindestens 90 Minuten jeweils): Einlass/admission Freitag/Friday, 17.02.2017, 19.00 h



Freitag, 17.02.2017:

23.20 h DE/VISION

22.00 h FORCED TO MODE

21.05 h BEBORN BETON

20.15 h EMPATHY TEST

19.30 h NINA



Samstag, 18.02.2017:

23.20 h MESH

22.00 h SONO

21.00 h M.I.N.E. (feat. Marcus Meyn (CAMOUFLAGE))

20.05 h FORCED MOVEMENT

19.15 h BEYOND OBSESSION

18.30 h ADAM IS A GIRL