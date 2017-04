Rome hat in kürzester Zeit einen äußerst beeindruckenden Back-Catalogue erschaffen (immerhin 11 Alben und einige EPs in 11 Jahren). Jerome Reuter hat schon früh gewusst, seine treuen Fans durch unbeschreiblich berührende, dunkel-melancholische Musiklandschaften der ideologischen wie geschichtlichen Heimatlosigkeit für sich zu gewinnen und den Hörer in eine einzigartige Klangwelt zu entführen. Romes Diskografie ist ein Zusammenbau in sich geschlossener Werke, die inhaltlich in eindeutigem Bezug zueinander stehen. So war beispielsweise das stilistisch und musikalisch Französisch dominierte "Nos Chants Perdus" (Trisol 2010) ein im französischen Untergrund der 50er und 60er Jahre angelegtes Sequel zum Vorgänger "Flowers From Exile" (Trisol 2009), in dem es um den Spanischen Bürgerkrieg und das anschließende Exil ging. In der Zeit als Jerome Reuter für beide erwähnten Alben recherchierte, tauchte vor seinem geistigen Auge immer wieder die flackernde Vision einer größeren, tieferliegenden Wahrheit, eines Bestrebens, eines Ideals, das all diesen Geschichten, all diesen Einzelschicksalen gleichermaßen innewohnte. Die Suche, während welcher sich nach und nach die Essenz einer Ästhetik herauskristallisierte, führte nach Amsterdam, Südfrankreich und Spanien, in die Hinterhöfe der Geschichte.



Das Resultat ist ein dreibändiger (auf 3 CDs verteilter und jetzt leicht editiert für die Vinyl-Ausgabe), über 150-minütiger Songzyklus. Zusammengehalten wird dieser durch spoken word parts, welche von Motiven von Bertolt Brecht, Pablo Neruda, H-M Enzensberger, Gustav Landauer, u.a. durchsetzt sind. Drei Alben, drei verschiedene Aufnahmen, dreimal ein anderer Sound. Jerome Reuter hat sich zwischen 2010 und 2011 nach Belgien zurückgezogen - ein zum Thema so passendes, weil zu der Zeit de facto regierungsloses Land - um in einer einsamen Gegend, in einem umgebauten Bauernhofstudio zu leben und zu arbeiten. Die internationale Aktualität, die Aufstände vor den Toren Europas, insbesondere in Tunesien und Libyen, begleiteten die Aufnahmen und gaben dem ganzen einen akuten aktuellen Bezug und einen unerwartet passenden zeitgeschichtlichen Rahmen.



Jetzt erhätlich ist eine streng limitierte Sammler-Vinyl-Edition der gleichnamigen CD. Facts: Transparentes, 180 Gramm schweres 3x12“ Vinyl, Extra audiophiler Tonträger von hoher Qualität - deutsche Pressung!, Gatefold-Klappverpackung, Mehrfarbig bedruckte Innenhüllen mit allen Songtexten, Drei Postkarten (jeweils DIN A6) Sticker (148 x 105 mm), Von Jérôme Reuter handnummeriert und handsigniert, Streng limitiert auf 500 Exemplare!