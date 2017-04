Die neue 5-Track EP "Freedoom" des schwedischen Elektro-Punk Riot-Girl "Rein" erscheint am 19. Mai 2017. Die Musik von Rein ist roh, düster und gnadenlos. Weitgehend elektronisch verwurzelt, aber mit der ungezügelten Energie von Punk. Ähnlich wie Nitzer Ebb oder Atari Teenage Riot. Auf ihrer neuen 5-Track EP Freedoom stellt Rein die richtigen Fragen und spricht über Themen wie Exlusion, Feminismus, Anti-Kapitalismus und Anti-Rassismus. Leben wir wirklich in einer Demokratie oder sollte man das bestehende, vermeintlich überholte System komplett über den Haufen werfen?



"I just had enough after the US elections, the rise of the right-wing movement in Europe, the Syrian War and Brexit. Why not be open to new solutions? Why not abolish the entire system instead of going backwards? I think that it is important to at least start the debate." sagt Rein.