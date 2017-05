Heureka, endlich gehts wieder unter Tage!



Liebe Freunde der feinen Musikunterhaltung,

bereits zum dritten Mal lädt das Label Prophecy Productions ein, einige der bei ihnen unter Vertrag stehenden Künstler sowie Kooperationspartner in einem Setting vorzustellen, das traumgleich und für die Sinne berauschend ist:

Also auf auf, verlebt zwei sicherlich faszinierende Tage in der Balver Höhle, freut euch auf bekannte Namen, entdeckt unbekannte Bands und genießt die Ausstellung von Irrwisch als obligatorischen Augenschmaus.



In diesem Jahr auf der Bühne:

Arcturus, Sólstafir, Hypnopazuzu (David Tibet (Current 93) & Martin "Youth" Glover (Killing Joke)), The Vision Bleak, Dool, Spiritual Front, Dornenreich, Hexvessel, Nhor, Soror Dolorosa, The Moon and the Nightspirit, Lotus Thief, Glerakur, Sun of the sleepless, Noeta



Bis dahin!