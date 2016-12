Nachdem es Daniel Wagner a.k.a. Outsized gelang Nik Page mit seinem Remix zur Blind Passenger-Single "Shake Hands" enorm zu beeindrucken, beschlossen beide ihre Zusammenarbeit in Form einer gemeinsamen Singleveröffentlichung fortzusetzen. Mit der apokalyptischen Hymne "Lets Smash Our Masterplan Of Life" malen Page und Wagner ein düsteres Bild über den parasitären Größenwahn der Spezies Mensch und blasen gleichzeitig zum Angriff auf die Dark Floors der Republik. Den radioaktiven Guerilla-Clip zum Song, sowie Endmix und Mastering erstellte Sebastian Gottschall, in Szenekreisen auch bekannt als Betreiber des Gothic-Kult-Clubs Bunker Dresden. Wer gern noch etwas länger im Weihnachts-Heile Welt-Kuschelmodus verharren möchte sollte den Clip jedoch lieber nicht anschauen!