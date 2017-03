Der Produzent, DJ und Songschreiber ATB – bürgerlich: Andre Tanneberger – blickt auf 20 extrem erfolgreiche Jahre im internationalen Musikgeschäft zurück und legt mit „neXt“ jetzt ein in die Zukunft blickendes neues Doppelalbum vor. Andre Tannebergers steile Karriere begann Mitte der Neunziger Jahre. Gleich seine erste Single „9 PM (Till I Come)“ landete direkt auf Platz #1 der britischen Charts sowie in den Top 10 vieler weiterer Länder rund um den Globus. Weitere Hits wie „Ecstasy“, „Let U Go“, „What About Us“, „Move On“ oder „When It Ends It Starts Again“ sind ein beindruckender Beleg für die Kontinuität seines Schaffens in all den Jahren. Internationale Preise, diverse Gold- Platin-Auszeichnungen sowie ein über 15 Jahre kontinuierliches „Stattfinden“ im renommierten DJ Mag Top 100 Ranking unterstreichen diesen Erfolg eindrucksvoll. ATB ist einer der wenigen aus Deutschland stammenden Club-Musiker, die im Ausland als Superstars gelten – von Australien über Asien, Mexiko, Polen bis nach Russland und vor allem auch in den USA.