Die Prophecy Familie ist um ein weiteres Mitglied reicher:



Die Amerikaner Nachtmystium, die sich in den letzten Jahren einen guten Namen gemacht haben mit schwarzmetallischen Alben, die auch mal etwas Neues wagten und eine ganz eigene Attitude zur Schau trugen unterzeichnen beim deutschen Label und passen wie Faust aufs Auge ins Programm. Lest dazu mehr in der verlinkten Pressemitteilung.