Mono Inc. feat. Tilo Wolff, Joachim Witt & Chris Harms", aus einer fixen Idee wurde reinste Wirklichkeit! Was war passiert? Die Band befand sich im Studio beim Mixing des neuen Albums "Together Till The End" welches am 13.01.2017 erscheinen wird. Während dessen hatte man festgestellt, dass es sich beim diesem Song ja eigentlich um einen WIR-Song handelt. Also kam man auf die Idee, eine Kooperation zu starten, nicht so viele wie Band-Aid in den 80ern sondern mit Freunden, mit denen man auch zusammen am Tresen sitzen kann und über die Szene als Ganzes philosophieren und sinnieren kann. Drei Szene-Größen aus drei Generationen wurden gefragt und alle sagten zu: Tilo Wolff (Lacrimosa), Joachim Witt und Chris Harms (Lord Of The Lost). Da war es am Ende nur konsequent, diesen Track auszukoppeln, nicht zuletzt, um der Song sowie den 3 Gästen ein Gesicht zu geben, sondern auch, um die Botschaft des Titels in Audio und Video zu unterstreichen.