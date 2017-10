Hierauf haben Mesh-Fans lange gewartet: Ende 2015 spielte die Band ein fantastisches Konzert mit 65-köpfigem Orchester im Saal des renommierten Neuen Gewandhauses Leipzig, wo sie stehende Ovationen erhielten. Da die Veröffentlichung des Mitschnitts zugunsten von Meshs jüngstem Studioalbum "Looking Skyward" und der anschließenden Tour verschoben wurde, tat sich die Band mit Produzenten/Arrangeur Conrad Oleak zusammen, um in dessen Studio drei weitere Stücke einzuspielen. Jetzt halten sie ein vollständiges Album mit hochwertigen klassischen Aufnahmen in den Händen. Kürzlich veröffentlichte die Band Fotos von den Sessions, und über das Label soll nun bald ein Veröffentlichungsdatum für das Albums bekanntgegeben werden.