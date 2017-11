Galten die beiden Griechinnen Sophie und Marianthi mit ihrem Debüt-Album „E-Bay Queen“ noch als Geheimtipp, so etablierten sie sich spätestens mit „Peek A Boo“ zu einer nicht mehr wegzudenkenden Größe der elektronischen Popmusik und zu einer der populärsten Bands des Female-Electro-Subgenres. Luftige Melodien, der Minimalismus der frühen Achtziger, sowie eine gehörige Portion Girlie-Charme wird von den beiden mit einer druckvollen, modernen Produktion zu kleinen Club-tauglichen Song-Juwelen vermischt, denen man sich nur schwer entziehen kann. Nun erscheint dieser moderne Klassiker endlich auf Vinyl! Die Vinyl-Edition enthält auch einen Downloadcode zum einmaligen Download des Albums als MP3.



Und mit „Lumineux Noir“ findet nun endlich auch das dritte Album des Female-Electro-Pop-Duos Marsheaux seinen Weg auf Vinyl. Das Album erscheint als limitiertes, blaues Doppel-Vinyl (3 Seiten Musik, 1 Seite mit einer edlen Zier-Ätzung) im edlen Klappcover. Mit Hits, wie „Breakthrough“, „Ghosts“ und „Summer“ und ihrem, von Presse und Fans gleichermaßen gefeierten, dritten Album sicherten sich Marsheaux endgültig ihren festen Platz im Electro-Pop-Olymp. Straffe Beats, geradliniger Minimalismus, starke und doch verspielte Melodien und die bezaubernden Gesangsduette von Sophie und Marianthi geben den charmanten Pop-Songs des Duos ihre unverwechselbare und unwiderstehliche Note. Durch die starken Frühachtziger-Anklänge fühlt sich die Musik von Marsheaux auch wie geschaffen an, für das „schwarze Gold“. Nun kann man den elektronischen Wohlklang der Band auch endlich auf Vinyl genießen. Die Vinyl-Edition enthält auch einen Downloadcode zum einmaligen Download des Albums als MP3.



Beide Releases werden am 8. Dezember 2017 über Out Of Line veröffentlicht werden.