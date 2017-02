2017 erscheint nun das vierte Album von Les Anges De La Nuit. Mit perfekten Harmonien, eingebettet in zeitgemäße Musik, gepaart mit dunklen, lyrischen Sätzen zeigt uns „Darkness Looms“ wie eine starke Band ein wunderbares weiteres Album veröffentlichen kann. Die elektronische Band aus Süd Florida besteht aus Richard Abdeni und Anthony Stuart. Der Name sowie das Konzept von Les Anges De La Nuit wurden 2003 gegründet und definieren einen Zusammenhang zwischen biblischen Prophezeiungen und unserer gegenwärtigen Welt. Ihr einzigartiger energetischer und ergreifender Klang liegt im multikulturellen Einfluss ihrer Wurzeln. Die ersten beiden Alben "Ruins of Victory" und "Under Gods name" wurden 2005 und 2007 veröffentlicht. Nach einer siebenjährigen Pause veröffentlichten sie die EP "Out Of Sight", gefolgt vom dritten Kapitel mit dem Titel "Vanity will Perish“ Mit "Darkness Looms" werden Les Anges De La Nuit noch mehr Fans erobern ... fertig!