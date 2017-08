„Im Jahr 2016 hat die Welt Abschied nehmen müssen von zu vielen großen Künstlern – Schöpfern einzigartiger Momente für die Ewigkeit! Mit ihrer Kunst bin ich aufgewachsen, ihre Bodenständigkeit, ihr Größenwahn, ihre Einzigartigkeit, ihr gesamtes Werk hat meine Kindheit und Jugend geprägt und war mir oftmals Vorbild und Leitbild: Die Kunstverliebtheit und Demut eines Götz George, die visionäre Wandlungsfähigkeit eines David Bowie, die Vielseitigkeit in ihrer unverwechselbaren Einzigartigkeit eines Prince, die Tiefe und Melancholie eines Leonard Cohen, sie alle haben Anteil an dem, was ich sein darf und was ich mit Lacrimosa seit 27 Jahren zum Ausdruck bringe! Dieses Album ist ihnen zum Dank gewidmet“. Tilo Wolff (Lacrimosa)



"Ein Requiem in Vier Akten im Gedenken an die grossen Künstler die von uns gegangen sind.

10. Januar 2016: David Bowie ist tot!

18. Januar 2016: Glenn Frey, der legendäre Gitarrist der Eagles stirbt nach schwerer Krankheit!

26. Januar 2016: Der Sänger Colin Verncomb alias Black stirbt an den Folgen eines Unfalls!

08. März 2016: Der „fünfte Beatle“, George Martin stirbt in seiner Heimat!

21. April 2016: Prince ist tot!

19. Juni 2016: Götz George stirbt in Hamburg!

07. November 2016: Leonard Cohen stirbt an den Folgen eines Sturzes!

25. Dezember 2016: George Michael ist tot!

27. Dezember 2016: Carrie Fisher stirbt nach einem Herzanfall!

28. Dezember 2016: Nur einen Tag nach dem Tod ihrer Tochter Carrie Fisher verstirbt die große Debbie Reynolds!