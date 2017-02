Das norddeutsche Steam Rock Quartett La Frontera Victoriana ist zweifelsfrei extravagant, ungewöhnlich und anders. Sein innovativer Stilmix führt in ein virtuoses Varieté mit kabarettistischem Anspruch, jenem koketten Hauch Nonchalance und einem in sich stimmigen Konzept. Seit vier Jahren agiert das Flaggschiff unter dem neu gegründeten Banner und legt nach der gefeierten Single „Babylon“ nun sein Longplayer Debüt „Über den Äther“ vor.



Es entführt in illustre Zwischenwelten aus der Vergangenheit in die Zukunft und zelebriert eine wahrhaft kunstvolle Form des Retro-Futurismus. Stilistisch bedienen sich Kapitän Mittka auf der Nebelweide (Gesang), Bordingenieur Friederich Eugenius (Gitarre und Gesang), Prospektor Dr. Isidior von Gruvenstein (Bass und Synths) sowie Pilot Ronald von Nankofen (Schlagzeug) an ganz unterschiedlichen Elementen aus Pop und Rock, der NDW und NDH, dem Jazz, der Musical-Welt sowie der Klassik und World Musik. Sie betrachten die Welt als Science Fiction; aus dem Blickwinkel des viktorianischen Zeitalters und erzählen von den Abenteuern an Bord des Luftschiffes La Frontera Victoriana. Zu Forschungszwecken soll auf der zerstörten Erde intelligentes Laben aufgespürt werden…



Seid ihr bereit, Teil jener aufregenden Expedition zu werden, die gleichermaßen fesselt, verführt und inspiriert? Dann ab an Bord, denn eines steht jetzt schon fest: „Über den Äther“ enthält zwölf spannendste Kompositionen mit Stil, Charakter und innovativer Klasse eines neuen Kunstgenres, das es definitiv zu entdecken lohnt!