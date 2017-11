Ghost of Mjonik alias Johannes Jakob Mueller begann mit 6 Jahren Klavier zu spielen. Die ersten eigenen elektronischen Klangerzeugnisse wurden 2007 an einer alten Roland MC303 erstellt. Johannes Jakob wuchs in einer Welt zwischen Realitaet und virtueller Realitaet auf. Nintendo und Kettcar, Super Nintendo und Mountainbike, Internet und Liebe, World of Warcraft und Techno-DJ, Social-Media und Studium, Freizeit und Arbeit. Er stellte fest, dass diese Welten gar nicht so verschieden sind und will eine Verschmelzung beider klanglich in seiner ersten EP reflektieren. Virtuelle Artefakte soll eine harmonische Verbindung zwischen dem Hoerer und Ghost of Mjonik etablieren. Ein Hallo aus treibenden Baessen, traeumerischen Synths und schmeichelhaften Melodien. Mal sanft - mal nachdruecklich. Mit Spannungsboegen, Hoehen und Tiefen, wie das Leben selbst sie selten so intensiv ausgestaltet.