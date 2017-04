Das sind mal Neuigkeiten! Die Band um Gerrit Thomas und Rene Dornbusch kehrt nach einigen Jahren künstlerischer Pause auf die Tanzflächen der Welt zurück, verstärkt durch keinen geringeren als Chris L. bekannt von Agonoize/ The Sexorcist am Mikrofon. Knallhart, kompromisslos, eingängig wie eh und je, nehmen sie den Angriff auf unsere Tanzmuskeln ins Visier und haben kein Stück ihrer Hittauglichkeit eingebüßt so lässt man schon einmal verkünden. Dass von Chris L. keine gewöhnliche Dorfdisko Show zu erwarten ist, ist allgemein bekannt. Mit ihrem neuen und aufwändig durchdekorierten Bühnenbild werden Funker Vogt in ganz neuem Glanz erscheinen. Wenn der Funker ins Gefecht zieht, bleibt kein Auge trocken und steht kein Bein still, wenn die Bässe dröhnen und es auf der Bühne knallt, weißt du, der Funker ist in der Stadt! Der erste Lauschangriff der neu geformten Band wird Mitte Mai in Form der Hit-Single “Der letzte Tanz“ seinen Weg in unsere Gehörbahnen finden. Das darauf folgende Album “Code of Conduct“ wird Anfang Juni über RepoRecords die CD-Regale der Welt erobern. Beide Titel werden in einer limitierten Erstauflage mit spezieller Verpackung und Bonus-Tracks erhältlich sein. Fans sollten also schnell zugreifen!