Nach dem erfolgreichen Debüt von 2nd Face kommt jetzt ein zweites Album, das Electro-Liebhabern gefallen dürfte: Fïx8:Sëd8s (sprich: „Fixate/Sedate“) "Foren6" („Forensic“) erscheint am 19.Mai. Nachdem sich das Projekt von Martin Sane mit zwei selbstveröffentlichten Alben zum Geheimtipp in der Elektroszene mauserte, stand dem Sprung zu Dependent nichts mehr im Weg. Klanglich liegen Fïx8:Sëd8 zwischen Einflüssen aus Kanada, Texas (Mentallo & The Fixer) und Schweden (Interlace). Die Band kombiniert komplexe Elektronik mit Sprachsamples und mehrstimmigen Effekten. "Foren6" kommt in zwei Versionen heraus: Neben der normalen CD gibt es die auf 250 Stück limitierte „Formaldehyde Edition“ mit Bonus-CD und mehreren Artwork-Postkarten sowie handnummeriertem Zertifikat.