Das erste Album des Retro-Elektro-Geheimtipps Fïx8:Sëd8 auf Dependent steht seite kurzem in den Läden. Die limitierte „Formaldehyde Edition“ inkl. Bonus CD ist sogar schon komplett ausverkauft. Lediglich auf Amazon gibt es noch ein paar letzte Kopien zu bestellen. Glückwunsch an Fix8:sed8 Mastermind „Martin Sane“, der sich dafür bei seinen Fans mit dem exklusiven Lyric-Videoclip „Lynch“ bedankt, den man sich hier anschauen kann. Zeitgleich steigt „Foren6“ auch schon in die Deutschen Alternative Album Charts ein, und zwar auf Platz 9.