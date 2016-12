Erdling sind zurück! Die NDH-Hopefuls veröffentlichen Anfang 2017 ihr zweites Studioalbum. Das Werk, welches den Titel „Supernova“ trägt, wird im März über Outofline Music erscheinen. Bereits im Vorfeld zum Albumrelease wird der Song „Mein Element“ am 2. Dezember als Digitalsingle erscheinen und einen perfekten Vorgeschmack darauf liefern, was man vom Album selbst erwarten kann – eine konsequente Weiterentwicklung dessen, was mit dem Debütalbum „Aus den Tiefen“ die Fans von Dark Rock- und NDH-Fans in Euphorie versetzt hat. Harte, stoische Klänge, die in dunkel-melodischen Bombast-Refrains münden, gepaart mit erwachsenen deutschen Texten machen Erdling zu einem der wohl derzeit vielversprechendsten Newcomer Deutschlands. Von Anfang an legte der ex-Stahlmann-Gitarrist Neill Devin die Messlatte für harte, moderne, deutsche Rockmusik hoch. Schon ihr Debüt schaffte es in die Top 100 der deutschen Albumcharts. „Supernova“ wurde erneut in den Chameleon-Studios in Hamburg von Chris Harms (Lord Of The Lost) und Benjamin Lawrenz produziert. „Nach mehreren Monaten harter Arbeit ist das Album in den Endzügen und entlädt sich im Frühjahr 2017 in einer gewaltigen „Supernova“! Das Dings strotzt vor Energie und kommt schmutziger, ehrlicher, direkter und erwachsener als je zuvor daher“, heißt es aus dem Bandlager. Als einen der Vorboten zur „Supernova“ schicken Erdling mit „Mein Element“ eine ultimative Erdling-Hymne ins Rennen. Ihre Release-Tour werden Erdling zunächst im Vorprogramm einer sehr bekannten deutschen Band fahren und liefern damit eine an die Perfektion herannahende Kombination ab. Die Termine werden demnächst veröffentlicht.