Der achte Teil der beliebten Electro-Sampler-Reihe vom bekannten Label Out Of Line bietet wieder ausgesuchte Neuheiten der wichtigsten Szene-Bands und ausgesuchter Newcomer. Die randvoll gepackte CD enthält diesmal so viele neue und unveröffentlichte Stücke, wie nie zuvor... und das alles zum Preis einer CD-Single!



Die Electrostorm-Sampler-Reihe war schon immer etwas Besonderes, denn kaum eine andere Marke steht für soviel Qualität zum kleinen Preis. Teil 8 versammelt mit Blutengel, Hocico, Combichrist, Agonoize, Dive, Solar Fake, CHROM, Solitary Experiments, Melotron, Ashbury Heights, Rummelsnuff, Cephalgy, The Sexorcist, Massive Ego, Too Dead To Die, The Juggernauts, sowie dem brandneuen Agonoize-Seitenprojekt Any Second nicht nur eine illustre Auswahl der besten Szene-Künstler und Newcomer, er enthält mit knapp 50% komplett neuen und unveröffentlichten Stücken (u.a. von Hocico, Agonoize, Solitary Experiments, Melotron, Ashbury Heights, uvm.) auch soviel frische Sounds, wie nie ein Teil dieser Reihe zuvor... ein Neuheiten-Anteil, den sogar die wenigsten Vollpreis-Zusammenstellungen in diesem Genre vorweisen oder gar überbieten können dürften. Mit über einer Stunde voller exquisiter, elektronischer Klänge deckt „Electrostorm Vol. 8“ dabei die gesamte Bandbreite einer extrem vielschichtigen Szene ab ... zum Preis von zwei Bieren in einer preiswerten Eckkneipe. Eigentlich grenzt das schon an unverschämt, eindeutig ist es aber fast zu gut, um wahr zu sein. Join the Electrostorm!