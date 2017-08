In bester Tradition wartet die diesjährige Label-Compilation „Dependence 2017“ mit exklusiven Songs auf. Man hat sich dieses mal besonders eifrig ins Zeug gelegt und ist stilistisch breit aufgestellt: von zart bis hart, von modern bis retro, aber natürlich immer vollelektronisch!



Wie immer bei Dependent-Kopplungen gibt es taufrischen Stoff, aber auch viele Tracks, die erst in den kommenden sechs Monaten auf verschiedenen Alben erscheinen werden. Mit Ginger Snap5, Our Banshee und Lizvfer And The Tree sind zudem gleich drei Newcomer vertreten, von denen erstere diverse Remix-Wettbewerbe und Sonic Seducers „Battle Of The Bands“ gewonnen haben. „Dependence 2017“ erscheint am 15. September, und im Shop gibt es ein Bundle mit schickem Dependent-Shirt.