Es ist soweit: Heute erscheint mit "Where’s The Revolution" die neue Single der britischen Superstars. Es ist die erste Auskopplung aus "Spirit", ihrem mittlerweile 14. Album, das am 17. März veröffentlicht wird. In ersten Vorab-Reviews wird das neue Album bereits gefeiert, das Q Magazin bezeichnet "Spirit" z.B. als "das spannendste Depeche Mode Album seit Jahren". In wenigen Monaten steht zudem eine umfangreiche Welttournee an, auf der die Band bei 24 Shows in 21 Ländern vor über 1,5 Millionen Zuschauern in ganz Europa auftreten wird. Tourstart ist am 5. Mai in Stockholm. Wer dabei sein will, sollte sich noch schleunigst Tickets sichern!