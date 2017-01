Eine der beliebtesten, deutschen Dark-Electro-Bands ist zurück! Auf „Gott Maschine Vaterland“ destillieren Cephalgy die Essenz ihres Sounds zu einem der explosivsten Genre-Alben der letzten Jahre.



Nach über 5 Jahren lassen Cephalgy endlich ihren mit Spannung erwarteten, neuen Longplayer vom Stapel. Schon von den ersten Tönen an macht „Gott Maschine Vaterland“ jedoch unmissverständlich klar, dass die Zeit sinnvoll investiert worden ist. Cephalgy spielen ihre Stärken voll aus, sind dunkel, dreckig, reduziert... eine Maschine aus Beats, Bässen und Exkursionen in die Abgründe menschlicher Emotionen. Schmerz wird zu einer lustvollen Sucht, Liebe kann Krieg sein und doch verfällt man ihr immer wieder mit ganzem Herzen. Dunkle Beat-Monster vermählen sich mit sinistrer Romantik und selbst die Verbindung von EBM und Neuer Deutscher Härte klingt hier ganz und gar nicht abwegig. Mit dem wohl konsequentesten Dark-Electro-Album der letzten Jahre geben Cephalgy ihren Wurzeln eine kraftvolle Frischzellenkur und fräsen sich mit Nachdruck und verdammt starken Songs direkt in die Seele. Lass' deine dunkle Seite 'raus... Dark is the new sexy, auf der Tanzfläche, wie auch zu Hause. Aber Vorsicht! Einmal angefixt, könnte der Alltag ziemlich langweilig erscheinen.