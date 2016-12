Eine der populärsten deutschen Szene-Bands hat ihr persönliches Meisterwerk geschaffen. Das neue Album „Leitbild“ hat alles, was Blutengel ausmacht: Dunkle Club-Sounds, Atmosphäre, Härte, Gänsehaut-Feeling und Hymnen für Gefühlskrieger, so ungefiltert und vielschichtig, wie nie zuvor. Lebe deinen Traum! Blutengel-Kopf Chris Pohl hätte sich wohl kaum träumen lassen, dass er innerhalb von anderthalb Dekaden mit seinem musikalischen Werk zu einem der wichtigsten Acts seines Genres und weit darüber hinaus aufsteigen würde. Jetzt präsentieren Blutengel den Nachfolger zu ihrem gefeierten Top-5-Erfolg „Save Us“ (Platz 4 der deutschen Albumcharts). Der Titel des neuen Albums, „Leitbild“, könnte nicht passender gewählt sein, denn es ist Evolution, Revolution, Reifezeugnis und Gefühlsorkan zugleich und gerade deswegen das wohl ehrlichste, direkteste und mitreißendste Erlebnis, das uns die Berliner je beschert haben. Man fühlt sich sofort zu Hause und entdeckt doch immer wieder unerwartete Seiten. Oder ganz einfach: „Leitbild“ ist Blutengel pur! „Leitbild“ erscheint in vier einzigartigen Versionen: Die reguläre Album-CD bietet das „Leitbild“-Erlebnis, ohne Beiwerk und Kompromisse, mit liebevoll gestaltetem Booklet. Für die Liebhaber des schwarzen Goldes erscheint eine limitierte Doppel-LP auf schwarzem 180-Gramm-Vinyl im großformatigen Edel-Klappcover. Der Vinyl-Version liegt die Album-CD in einem Pappschuber bei. Zusätzlich zu der regulären Ausgabe gibt es eine streng limitierte Auflage in antik-silberfarbenem Vinyl exklusiv im Labelshop. Die Deluxe Doppel-CD-Version beschert euch zum Album-Genuss noch eine ganz besondere Bonus-Scheibe mit fünf weiteren, neuen Blutengel-Hits, einer fesselnden Neuversion des Klassikers „Seelenschmerz“, sowie vier brandheißen Remixen von Hocico, OST+FRONT, Helalyn Flowers und Pseudokrupp Project Als Krönung erscheint „Leitbild“ auch als limitiertes Fan-Set in einer edlen Hochglanz-Karton-Schatulle. Neben der Deluxe-Doppel-CD findet ihr die folgenden Inhalte ausschließlich in der Box: Eine exklusive, edle Shape-Maxi-CD mit dem Hit „Anders Sein“ in neuer Version und zwei Songs von „Leitbild“ in ergreifenden Akustik-Versionen. Die Maxi ist ein absolutes Schmuckstück mit freigestelltem Blutengel-Logo auf durchsichtiger Crystal-Look-CD. „Chris Pohl – Lebe Deinen Traum – Das Hörbuch“: Die exklusive Doppel-CD erzählt die Geschichte von Chris, Blutengel und allen weiteren, musikalischen Projekten, in seinen eigenen Worten, von Chris persönlich eingesprochen. Ein Füllhorn an persönlichen Einblicken - so nah bist du Blutengel und Chris Pohl noch nie gekommen! Das Album-Artwork und alle „Leitbild“-Songtexte sind als edles DIN A5 Foto-Booklet beigelegt. Nur die „Leitbild“-Box bietet das komplette Fan-Erlebnis-Paket!