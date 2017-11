„A Special Night Out: Live & Acoustic in Berlin“ dokumentiert eine exklusive Akustik-Show der Berliner Erfolgsgruppe Blutengel in ihrer Heimatstadt. Das streng limitierte und nur für kurze Zeit erhältliche CD/DVD-Doppelpack präsentiert dieses einmalige Konzerterlebnis in hochwertiger Bild- und Tonqualität.



Auf „A Special Night Out“ haben sich Blutengel an ein ganz besonderes Experiment gewagt. An einem Abend im Mai spielten Chris Pohl und Ulrike Goldmann, plus komplette Bandbesetzung (Schlagzeug, Piano, Akustikgitarre) ein ausgesuchtes Set in einem ganz und gar auf die Seele der Songs reduzierten Akustik-Sound. Mit sichtlicher Freude wird eine Mischung aus Blutengel-Klassikern, Hits der letzten Alben, sowie die eine oder andere Rarität auf bis dato ungehörte Art und Weise zu Gehör gebracht: Minimalistisch, zerbrechlich, ehrlich, ohne Netz und doppelten Boden ... und Mitten ins Herz. Von Bombast, Schnörkeln und allem elektronischen Beiwerk befreit, bekommen die Blutengel-Songs, im Vergleich zu den Versionen, die wir kennen und lieben, gleich noch einmal ein ganz anderes Level an Intensität. So entwickelte sich der Abend auch schnell zu einem unterhaltsamen und persönlichen Wechselspiel zwischen Band und Publikum, das „A Special Night Out“ nun in sattem Klang und intimen Bildern für die Ewigkeit festhält. Let me see you stripped down to the bone … im Falle von Blutengel hat diese musikalische Entblätterung zu einem der unvergesslichsten Konzerterlebnisse in der bisherigen Bandgeschichte geführt. Pünktlich zur festlichen Jahreszeit ist diese „Special Night Out“ mit diesem streng limitierten und liebevoll aufgemachten CD/DVD-Set nun auch für alle, die nicht dabeisein konnten, erlebbar … und diejenigen, die in Berlin dabei gewesen sind, können sich auf ein Souvenir der ganz besonderen Art freuen.