2nd Face können sich in Bezug auf ihr hervorragendes Debüt "Nemesis" zu Recht über eine tolle Resonanz bei Presse und DJs freuen. Nicht nur ist "Nemesis" Modern Industrial, der einen Hybriden aus EBM und kanadischer Elektronik darstellt, als Gewinner aus dem Sonic Seducer Soundcheck hervorgegangen, sondern auch in der dritten Woche in den deutschen Alternative Charts auf Platz 3 geklettert - mit Tendenz nach oben! Einige Reviewer sprechen bereits jetzt von dem Industrial-Debüt des Jahres.